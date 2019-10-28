Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что он надеется поставить игру команды к марту следующего года.
"Верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется. Поэтому я и здесь. Но нам нужно оставаться спокойными и холодными, ведь победа над "Локомотивом" — это только один матч. Работа предстоит сложная и долгая: до декабря набираем как можно больше очков, а уже в январе-феврале стараемся выстраивать общую, большую картину игры "Спартака", которую постараемся продемонстрировать в марте.
Никогда не скажу точно, сколько времени мне нужно на реализацию потенциала команды – 4 месяца, 4 недели или 4 года. Чтобы понять потенциал каждого игрока, нужно провести много тренировок и разговоров – комфортна ли им какая-то роль или тактика. Но, чтобы увидеть полную картину, нужно время. И я пока не знаю сколько", — сказал Тедеско в интервью "Чемпионату".
Тедеско: верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется
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