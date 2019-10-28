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Тедеско: Кутепов играет потому, что заслуживает этого

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об игре защитника команды Ильи Кутепова, который вернулся в основной состав.

"Кутепов играет потому, что заслуживает этого. Илья великолепно сыграл с "Рубином" — в матче, который Джикия пропускал из-за удаления. Но Георгий – наш капитан, он важен для команды, поэтому должен был выйти на поле. И если Кутепов до этого выступил на высоком уровне, то стоило ли убирать его из состава? Это стало главной причиной, почему мы сыграли с „Локомотивом“ в три центральных защитника. Ведь мы можем играть и по схеме в четыре защитника. Но сейчас выбрали такой вариант.

С „Локомотивом“ мы всё время играли в пять защитников, но иногда, если остановить ситуацию, могло показаться, что мы играем в четыре. Просто наш принцип в том числе и для центральных защитников – подниматься выше по ситуации. Если держать пять человек в оборонительной линии, то у вас просто не будет шанса, потому что команда не сможет оказывать давление в атаке.

Мы были хороши в дерби, с пятью защитниками. Но "Спартак" был в порядке и во втором тайме с "Рубином" с двумя центральными. Команда может играть с обеими схемами. И да, ещё на знаем, какую выберем на "Ростов". У нас есть время, чтобы восстановиться, изучить соперника и подобрать оптимальный вариант", — сказал Тедеско в интервью "Чемпионату".


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Теги: Тедеско Кутепов Спартак
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