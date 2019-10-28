Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прибыл в суд на заседание по рассмотрению апелляционной жалобы его бывшей жены Дарьи по делу о разделе имущества, передает Sport24.
Ранее Николинский районный суд присудил отдать футболисту помещение под стоматологическую клинику, которую собиралась открыть Дарья. Кроме того, при разделе не были учтены 200 миллионов рублей, выведенные Глушаковым с банковских счетов незадолго до развода.
Официально Денис и Дарья Глушаковы развелись 16 июля этого года.
Глушаков прибыл на апелляционное заседание по делу о разделе имущества с бывшей женой
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