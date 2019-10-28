Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал об обстоятельствах перехода в клуб из Краснодарского края из "Зенита". По его словам, наставник "Зенита" Сергей Семак был заинтересован в том, чтобы хавбек остался в команде.
"Ничего страшного не было. Мы с Семаком дружим. Я понял его. К тому же Оздоев и Барриос играют очень хорошо. Я понимаю, что они заслуженно получили своё место и воспользовались обстоятельствами. Если бы не травма, я бы сейчас мог приносить пользу "Зениту". Но после такого повреждения приходится многое начинать сначала. "Зенит" понять можно, они не захотели ждать. Зато там я полностью восстановился и теперь снова играю в футбол.
Семак хотел, чтобы я остался. "Я верю, что ты хочешь играть. Мы тебя любим и даём тебе возможность выбрать", – сказал он мне. Я выбрал вариант, где смогу больше играть", — цитирует Нобоа "Спорт Бизнес Online".
Нобоа: Семак хотел, чтобы я остался в "Зените"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»