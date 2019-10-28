» » Нобоа: Семак хотел, чтобы я остался в "Зените"

Нобоа: Семак хотел, чтобы я остался в "Зените"

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал об обстоятельствах перехода в клуб из Краснодарского края из "Зенита". По его словам, наставник "Зенита" Сергей Семак был заинтересован в том, чтобы хавбек остался в команде.

"Ничего страшного не было. Мы с Семаком дружим. Я понял его. К тому же Оздоев и Барриос играют очень хорошо. Я понимаю, что они заслуженно получили своё место и воспользовались обстоятельствами. Если бы не травма, я бы сейчас мог приносить пользу "Зениту". Но после такого повреждения приходится многое начинать сначала. "Зенит" понять можно, они не захотели ждать. Зато там я полностью восстановился и теперь снова играю в футбол.

Семак хотел, чтобы я остался. "Я верю, что ты хочешь играть. Мы тебя любим и даём тебе возможность выбрать", – сказал он мне. Я выбрал вариант, где смогу больше играть", — цитирует Нобоа "Спорт Бизнес Online".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Нобоа Семак Зенит Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока в октябре
Новиков: если выбирать игру или результат, "Динамо" сейчас важнее второе
Яя Туре: людей из ФИФА проблема расизма не заботит, ничего не меняется
Нобоа: до Бердыева очень сложно дозвониться. За 12 лет я лишь дважды говорил с ним по телефону
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА — 2023 1
Эмери раскритиковал судью из-за отмены гола "Арсенала" в матче с "Кристал Пэлас"
Видаль отклонил предложение из Китая, чтобы перейти в "Интер"
Нобоа: Семак хотел, чтобы я остался в "Зените"
Глушаков прибыл на апелляционное заседание по делу о разделе имущества с бывшей женой
Уткин: "Спартаку" отчаянно повезло, потому что успели уволить Кононова 4
Тедеско: Кутепов играет потому, что заслуживает этого 2
"Саутгемптон" отправит часть зарплаты в Фонд Святых после разгрома от "Лестера" 1
Тедеско: верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется 3
Рибери может получить длительную дисквалификацию за толчки арбитра
Тедеско: работать в "Спартаке" — удовольствие 10
Ультрас "ПСЖ" отобрали баннер у фанатов "Марселя" и сожгли его
Бубнов: Чалов делает все, что может, но ЦСКА нужен забивной таранный форвард 2
Рибери дважды толкнул судью после игры с "Лацио"
"Тупой и еще тупее". Кин разнес пару крайних защитников "Тоттенхэма"
Игроку "Алкмара" выбили зубы в матче чемпионата Голландии
"Аталанта" — первая команда Серии А за 27 лет, забившая 28 голов в первых 9 турах
Букмекеры повысили вероятность чемпионства "Спартака" 5
Гвардиола: если я и жалуюсь на травмы, то только после побед "Ман Сити"
Погба из-за травмы пропустит еще месяц
"Локомотив" - "Спартак": фотоотчет встречи
Гасперини: "Аталанта" не сможет выиграть чемпионат, разве что "Ювентус" сам его проиграет
Пиоли: допускаем ошибки, которые непозволительны для клуба уровня "Милана"
Каннаваро может покинуть пост главного тренера "Гуанчжоу"
"Ювентус" готов продать Манджукича за 5 млн евро 2
"ПСЖ" со счетом 4:0 разгромил "Марсель"
Все новости