Бывший полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа, выступающий за "Сочи", считает, что бывший главный тренер казанцев Курбан Бердыев вскоре вернется в футбол. Специалист остается без работы с момента ухода из "Рубина" 5 июня этого года.
"Уверен на 100 процентов, что он еще не сказал последнего слова. Но я думаю, что он хочет сейчас немного отдохнуть. Возможно, зимой Бердыев снова вернется в футбол.
Удавалось ли мне когда-нибудь дозвониться до Бердыева, учитывая, насколько сложно это сделать? Это на самом деле очень сложно. Я здесь уже 12 лет, но только два раза говорил с ним по телефону. И то только, когда поздравлял его с днем рождения", — приводит слова Нобоа "Бизнес Online".
Нобоа выступал в "Рубине" под руководством Бердыева с 2007 по 2011 год и во второй части сезона-2017/18. В составе казанцев оба стали двукратными чемпионами России.
Нобоа: до Бердыева очень сложно дозвониться. За 12 лет я лишь дважды говорил с ним по телефону
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