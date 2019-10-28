В. Чалов: «Зенит» - лучшая команда России

В отсутствие дисквалифицированного Миодрага Божовича его обязанности на матче «Крылья Советов» - «Зенит» (0:2) исполнял Войо Чалов, прокомментировавший игру на пресс-конференции.

Фото: ФК "Крылья Советов"