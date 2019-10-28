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В. Чалов: «Зенит» - лучшая команда России

В отсутствие дисквалифицированного Миодрага Божовича его обязанности на матче «Крылья Советов» - «Зенит» (0:2) исполнял Войо Чалов, прокомментировавший игру на пресс-конференции.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Что сказать? Первый тайм надо забыть сразу. В перерыве мы сказали ребятам, что надо добавить в движении и агрессии. Если получится, быть лучше в контроле мяча. Так и получилось. Во втором тайме мы уже что-то сделали у чужих ворот. Но все равно остается только сказать, что «Зенит» победил заслуженно, показав настоящую чемпионскую игру, показав, что это самая лучшая команда России, вместе с «Локомотивом».

- В первом тайме «Крылья» не форсировали события и не взвинчивали темп. Это был план на игру или «Зенит» просто не позволял «Крыльям» играть по-другому?

- Знаете, «Зенит» - это очень сильная команда, у которой очень хорошие игроки оказываются на скамейке запасных. Поэтому даже неважно, кто там играет. Вот Дзюбы не было полтора тайма, и это совсем не было заметно. Те, кто вышел на поле, играли очень хорошо и не позволили нам сделать ничего.

- В нескольких последних матчах отличительной особенностью «Крыльев» была игра «на нерве», волевая, самоотверженная, даже отчаянная. Сегодня показалось, что команда проиграла матч еще до его начала, выглядела очень робко.

- Да, в первом тайме это было видно. Хорошо, что во втором тайме игроки все-таки сумели добавить, взять немного мяч под контроль и создать пару моментов.

- Раньше любой фаворит боялся ехать в Самару, потому что «Крылья» особо настраивались именно на команды сильнее классом. В последний год этого не видно.

- Я знаю, что в Самаре всегда было так. Но и в этом сезоне мы в первом туре выиграли у ЦСКА, только на последних секундах нас постигла неудача с «Локомотивом» и «Спартаком». Значит, мы играли очень хорошо в этих матчах. Сегодня во втором тайме тоже выглядели достойно. А первый тайм надо просто забыть.

- Сегодня Соболев несколько раз высказывал претензии Зиньковскому, что он не давал передачи. Как они должны взаимодействовать, решается заранее или зависит от ситуации на поле?

- Игроки должны принимать решение непосредственно во время матча. Конечно, нужно отдавать мяч тому, кто находится в лучшей позиции. И умение принять такое решение и исполнить его — это качество игрока.

- Соболев уже два матча не забивает и выглядит немного нервозным. Как он себя чувствует физически и психологически? Может быть, есть какое-то повреждение?

- Его немного беспокоит что-то в колене, но ничего серьезного нет, что мешало бы играть. Я думаю, он в хорошем состоянии и будет забивать в следующих играх. Прошедшие матчи уже не важны. Для нас сейчас важнее всего следующая игра с «Рубином», а прошедшую игру надо просто забыть, - передает слова Чалова корреспондент Rusfootball.info Евгений Егоров.


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