Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансфере Анатолий Тимощука из украинского клуба в "Зенит". В питерский клуб хавбек перешел в 2007 году, а ныне работает там в качестве тренера.
"Такое понятие, как рыночная стоимость — его нет. Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что "Зенит" заплатил нам 25 миллионов. А оно же так и есть. Рассказывают, трубами отдали, газом… Что только не писали.
Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 миллионов только им. Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение", — цитирует Палкина Tribuna.com.
Гендиректор "Шахтера": никто не верил, что "Зенит" купил Тимощука за 25 млн. А оно так и есть
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