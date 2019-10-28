Адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы бывшей жены Дениса Глушакова Дарьи, рассказала о том, что заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение о разделе имущества между бывшими супругами, которое должно было состояться сегодня, перенесено на 28 ноября.
"Перенесли заседание на 28 ноября. Поскольку сегодня явился сам Денис, он не смог дать пояснения, на что он потратил 139 млн с одного только счета. В итоге суд обязал его подготовить расчет, на что были потрачены эти деньги. Он сказал, что на нужды семьи. Ну, посмотрим.
Как друг друга встретили Денис и Даша? Они все равно контактируют друг с другом из-за детей. Они живут с мамой. Суд предложил заключить мировое соглашение, но Денис не выразил желания", — сказала Образцова в беседе с Sport24.
Апелляционное заседание по делу о разделе имущества Глушакова с бывшей женой перенесено
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