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Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России

На официальном сайте РФС названы арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России. Пять игр состоятся 30 октября, а еще 3 пройдут 31 октября.
Фото: официальный сайт РФС
Матч между "Спартаком" и "Ростовом" доверено обслуживать Павлу Кукуяну из Сочи. Ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Алексей Ширяев. Резервный судья — Евгений Турбин. Встреча состоится 31 октября.

30 октября (среда)

"Нижний Новгород" — "Шинник": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Сергей Французов (Москва).

"Урал" — "Арсенал": судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Игорь Синер (Омск).

ПФК ЦСКА — "Уфа": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

"Зенит" — "Томь": судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

"Ахмат" — "Луч": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

31 октября (четверг)

"Торпедо" — "Балтика": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Оренбург" — "Химки": судья — Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).


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Теги: Кубок России
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