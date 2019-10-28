Бывший футболист "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал крупную победу красно-белых над "Локомотивом" (3:0) в матче 14-го тура РПЛ.
"В первом тайме "Локомотив" пытался играть на победу, а во втором, видимо, подсел. В принципе, команда играла хорошо, им не хватило лишь забить гол. А когда уже пропустили, игра шла до гола. Пришлось раскрываться, поэтому получили два гола в контратаке. "Локомотиву" не хватило резервов, чтобы выпустить каких-то атакующих игроков: на скамейке ни один игрок не смог бы усилить атаку.
"Спартак" продемонстрировал характер и рвение победить, несмотря на все трудности, которые у команды в последнее время возникают. Вчера было видно, что красно-белые отдавались по максимуму и играли на пределе. Это все благодаря новому тренеру, конечно. Новый тренер — новые эмоции. Каждый хотел себя проявить, это было видно", — сказал Быстров в беседе с Sport24.
"Спартак" набрал 18 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. "Локомотив" с 29-ю очками идет на третьем месте.
Быстров: "Спартак" отдавался по максимуму и играл на пределе. Это все благодаря Тедеско
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