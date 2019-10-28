Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство бригады Алексея Еськова на матче 14-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (0:3).
"Арбитр хорошо провел матч, но с некоторыми огрехами. Возможно, желтую карточку пропустил. Но в игре такого накала такие ошибки случаются. Это мелочи.
Что касается момента, когда Баринов ударил Бакаева, то, когда игрок успел убрать ноги — это одна ситуация. Если было бы агрессивное поведение, то была бы показана красная. По факту все правильно", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Егоров: Еськов хорошо отработал матч "Локомотив" - "Спартак"
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