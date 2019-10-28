Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал новость о том, что является одним из кандидатов на работу с волгоградским "Ротором".
"Никак не могу подтвердить. Не знаю, откуда эта информация появилась, спасибо", - цитирует Хохлова Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что среди претендентов на работу с "Ротором" значатся Дмитрий Аленичев и Роман Пилипчук. Аленичев ранее тренировал "Енисей", а Пилипчук в России известен по работе в "Спартаке".
Хохлов: никак не могу подтвердить, что возглавлю "Ротор"
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