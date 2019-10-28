Пресс-атташе московского "Локомотива" Кирилл Брейдо прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой клуб ведёт переговоры с немецкой фирмой adidas, специализирующейся на изготовлении спортивной экипировки.
"Как верно сказано, у нас действующий контракт с Under Armour, поэтому говорить о ведении каких-либо переговоров не приходится. А «поверхностное общение» на таком узком рынке, как рынок спортивной экипировки, и вовсе является обязательным элементом экосистемы", - цитирует Брейдо "Чемпионат".
В "Локомотиве" прокомментировали информацию о переговорах с adidas
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