» » Канчельскис: показалось, что игроки "Локомотива" немного недооценили "Спартак"

Канчельскис: показалось, что игроки "Локомотива" немного недооценили "Спартак"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мнением по поводу побед "Спартака" над «Локомотивом" (3:0) и "Динамо" над ЦСКА (1:0) в 14-м туре РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Видимо, "Локомотив" много сил отдал в матче с "Ювентусом" и подустал, - отметил Канчельскис. - С другой стороны, немножко недооценили железнодорожники соперника, как мне показалось. Потому что всё-таки у "Спартака" проблемы, плюс новый тренер пришел и с "Рубином" в прошлом туре 0:0 сыграли. В принципе "Спартак" обыграл красно-зеленых вчистую. Ничего здесь не скажешь. Победа красно-белых абсолютно по делу, и голы были красивые. Усталость и недооценка соперника - вот основные факторы, из-за которых "Локомотив" крупно проиграл в прошедшем матче.

- Что происходит с ЦСКА? Команда Виктора Гончаренко пока не набрала ни одного очка в Лиге Европы, а в воскресенье 0:1 уступила находящемуся в конце турнирной таблицы "Динамо".

- Здесь где-то фарта не хватает, удачи. Потому что с тем же "Ференцварошем" моменты были, но нет здесь такого экстрафорварда, который мог бы завершить атаку. А с "Динамо" забили бы пенальти, может быть, по-другому игра пошла бы. Конечно, такие моменты приводят к появлению неуверенности. Думаю, более закономерным результатом в этом матче была бы ничья. Но тем и интересен футбол, что здесь бывают непредсказуемые результаты.

- Можно сказать, что "Спартак" и "Динамо" приобретают уверенность под руководством новых тренеров?

- Сложно по одной-двум играм делать выводы. Дойдет чемпионат хотя бы до зимнего перерыва - тогда можно будет какие-то выводы делать. Давайте подождем. Важно ведь не как начнёшь, а как закончишь дело. Надо посмотреть, как дальше будут играть. Команда ведь ценится, когда выдает серию побед. Это говорит о классе этой команды. На один матч можно собраться и выиграть его. Но говорить о том, что это хорошая команда по одной игре, нельзя. Неправильно сейчас делать какие-то выводы. Преждевременно это.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Канчельскис Локомотив Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Харри Реднаппа увезли в больницу с застрявшим в ухе наушником
"Анжи" уволил главного тренера из-за неудовлетворительных результатов в ПФЛ
"Ювентус" заключил договор о сотрудничестве с Coca-Cola
Глава РПЛ Прядкин получил орден от Путина 5
В "Спартаке" прокомментировали пожар у стадиона клуба
"Барселона" может обменять Ракитича на Сенси
Канчельскис: показалось, что игроки "Локомотива" немного недооценили "Спартак" 1
"Реал" не будет зимой покупать новых игроков
В "Локомотиве" прокомментировали информацию о переговорах с adidas 1
Возле стадиона "Спартака" вспыхнул пожар 2
Роналду: моя цель - оставаться молодым, становясь старше
"Краснодар" подаст апелляцию в КДК на удаление Берга
Адвокат: по документам банка Алдонин перевел 20,5 миллиона какому-то Щербакову, которого не знает 1
Фернандеш: покидал "Локо" с чувством выполненной работы
Жезусом интересуются "Бавария" и "ПСЖ"
Егоров: Мешкову поставлена отрицательная оценка за матч "Рубин" - "Урал"
Хохлов: никак не могу подтвердить, что возглавлю "Ротор"
Егоров: пенальти на Чалове - это стопроцентный одиннадцатиметровый удар 3
РФС выступил с заявлением по поводу конфликта Слуцкого и "Ротора" 5
Егоров: Еськов хорошо отработал матч "Локомотив" - "Спартак" 2
Полузащитник "Спартака" Крал интересен трем клубам АПЛ 15
Фернандеш: мной интересовались в Турции, но предложение "Краснодара" было самым интересным 1
Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху
Быстров: "Спартак" отдавался по максимуму и играл на пределе. Это все благодаря Тедеско
"Реал" предложит за Погба в январе 150 миллионов 1
Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России
Оскорбивший Слуцкого игрок допущен до работы с "Витессом" 3
Аленичев, Пилипчук и Хохлов — претенденты на пост главного тренера "Ротора" 3
Смолов и Живоглядов перед въездом на "РЖД Арену" были оштрафованы ГИБДД за тонировку 4
Провал вратаря сборной и кошмарная неудача ЦСКА. Главные неудачники тура 3
Все новости