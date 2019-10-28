Канчельскис: показалось, что игроки "Локомотива" немного недооценили "Спартак"

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- Видимо, "Локомотив" много сил отдал в матче с "Ювентусом" и подустал, - отметил Канчельскис. - С другой стороны, немножко недооценили железнодорожники соперника, как мне показалось. Потому что всё-таки у "Спартака" проблемы, плюс новый тренер пришел и с "Рубином" в прошлом туре 0:0 сыграли. В принципе "Спартак" обыграл красно-зеленых вчистую. Ничего здесь не скажешь. Победа красно-белых абсолютно по делу, и голы были красивые. Усталость и недооценка соперника - вот основные факторы, из-за которых "Локомотив" крупно проиграл в прошедшем матче.- Здесь где-то фарта не хватает, удачи. Потому что с тем же "Ференцварошем" моменты были, но нет здесь такого экстрафорварда, который мог бы завершить атаку. А с "Динамо" забили бы пенальти, может быть, по-другому игра пошла бы. Конечно, такие моменты приводят к появлению неуверенности. Думаю, более закономерным результатом в этом матче была бы ничья. Но тем и интересен футбол, что здесь бывают непредсказуемые результаты.- Сложно по одной-двум играм делать выводы. Дойдет чемпионат хотя бы до зимнего перерыва - тогда можно будет какие-то выводы делать. Давайте подождем. Важно ведь не как начнёшь, а как закончишь дело. Надо посмотреть, как дальше будут играть. Команда ведь ценится, когда выдает серию побед. Это говорит о классе этой команды. На один матч можно собраться и выиграть его. Но говорить о том, что это хорошая команда по одной игре, нельзя. Неправильно сейчас делать какие-то выводы. Преждевременно это.