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В "Спартаке" прокомментировали пожар у стадиона клуба

Пресс-служба "Спартака" рассказала о пожаре, который начался в Тушине, и отметила, что клубным объектам ничего не угрожает.

"Возгорание сухой травы произошло рядом с берегом Москвы-реки вдалеке от стадиона "Открытие Арена" и тренировочной базы "Спартака" в Тушине. По предварительным данным причиной возгорания стал оставленный непогашенным костер. Клубным объектам инфраструктуры в настоящий момент ничего не угрожает. На месте работают пожарные расчеты", — говорится в сообщении клуба.


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Теги: Спартак
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