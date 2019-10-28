"Зенит" интересуется защитником "Ромы"

Бразильский защитник "Ромы" Жуан Жезус находится в сфере интересов "Зенита", сообщает calciomercato.it.



Фото: ФК "Рома"

По информации источника, петербургский клуб наряду с португальским "Порту" в последние месяцы наводил справки про 28-летнего футболиста. Кроме этих клубов, за ситуацией с Жезусом следят "Торино" и "Сампдория".Жезус выступает за "Рому" с 2016 года, когда перешел в римский клуб из "Интера". Он провел за «волков» 90 матчей, но в этом сезоне перестал попадать в основной состав. За эту осень он отыграл лишь 4 встречи. В активе Жезуса 4 матча за сборную Бразилии.Играющий в центре обороны Жезус связан с "Ромой" контрактом до лета 2021 года. В связи с тем, что главный тренер команды Паулу Фонсека не рассчитывает на игрока, его трансфер может состояться этой зимой.