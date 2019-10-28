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В РФС подтвердили подачу заявки на проведение в Казани Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 года

Пресс-служба РФС подтвердил информацию о том, что сегодня, 28 октября, была завершена подготовка заявки на право проведения матча Суперкубка УЕФА по футболу в 2022 или 2023 году на стадионе "Казань Арена". Предполагаемые даты проведения матчей — 10 августа 2022 г. и 16 августа 2023 г.

"В рамках стратегии развития футбола до 2030 года РФС работает над тем, чтобы в российских городах как можно чаще проходили крупные международные турниры и матчи. Мы будем активно использовать опыт и наследие успешно проведенного чемпионата мира по футболу. Казань — гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре", - цитирует Дюкова РФС.


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