Конструкция была установлена силами местных жителей, которые собрали для этого 27 тысяч рублей. Дзюба запечатлен с его фирменным жестом и надписью на футболке: "Для поднятия спортивного духа жителей".
Фигура Дзюбы приглянулась двум девушкам, которые два дня ходили вокруг нее, а затем украли. Но они не учли, что каждое их действие фиксировалось на видеокамеры. Полиция вычислила дом и подъезд, куда они занесли фигуру, и вернула конструкцию на место, сообщает mosregtoday.ru.
В Подмосковье две девушки украли металлическую конструкцию с портретом Дзюбы
Подмосковные полицейские раскрыли кражу с придомовой территории металлической фигуры футболиста "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.
Фото: vk.com/kuznechiki_podolsk
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