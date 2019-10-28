В "Ростове" рассказали, чем Мамаев занимался первый месяц в команде

Пресс-служба "Ростова" представила хронологию основных событий с участием новичка Павла Мамаева, подписавшего контракт с клубом вскоре после освобождения из колонии.
Мамаев вместе с Александром Кокориным был арестован в октябре 2018 года за участие в двух драках в Москве. В сентябре, спустя четыре месяца после приговора, их освободили из колонии по УДО. Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" и перешел в "Ростов".
27 сентября Мамаев договорился о подписании с донским клубом контракта на два года с возможностью продления еще на год. На следующий день он был представлен на "Ростов Арене" после победы над "Динамо" (3:0). К 30 сентября Мамаев провел первые тренировки с командой, занимаясь исключительно индивидуально, а 4 октября уже участвовал в первом занятии в общей группе. 31-летний игрок отметил интенсивность тренировок, но подчеркнул, что он с каждым днем прибавляет.
14 октября Мамаев принял участие в тренировочном матче с игроками основного и молодежного составов. Хавбек отыграл первый тайм (35 минут), забил гол и помог своей команде выиграть со счетом 3:1. 26 октября Мамаев стал свидетелем домашней победы над "Сочи" (2:0), после чего поздравил партнеров в раздевалке.
За "Ростов" Мамаев будет заявлен в весенней части российского чемпионата.
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