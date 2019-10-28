Федун ранее рассказал, что собирается сделать так, чтобы в 2023 году московским клубом руководили фанаты красно-белых.
"Про это, честно говоря, я вообще не думал и не думаю, да и думать не хочу. Но раз вы спрашиваете, я думаю, что в России это невозможно.
В России это невозможно по одной простой причине. Управлять клубом будет кто? Избранный президент, хорошо. Избранный президент где будет брать деньги? Говорите, не очень понятно? Вот и все. Я про это и говорю. Если взять Испанию, то в "Реале" или "Барселоне", где есть избранный президент, клуб зарабатывает на телевидении, абонементах, маркетинге, трансферах, на чем-то еще. В России на абонементах сколько может заработать любой клуб, даже "Спартак"?
В Краснодаре богатые люди стоят в очереди, чтобы купить абонемент в бизнес-ложу? Сколько это в процентном отношении от бюджета клуба? Я думаю, что это максимум 10% по тем выкладкам, что были в "Спартаке" раньше. Вот эта билетная программа, абонементы, даже с ложами, это 10%, ну окей, 15%", — приводит слова Карпина Sport24, ссылаясь на эфир телеканала "Россия 24".
Карпин не верит в идею Федуна передать "Спартак" болельщикам
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о намерении передать клуб в управление болельщикам.
Фото: "Чемпионат"
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