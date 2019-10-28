"Спартак" интересуется молодым форвардом из чемпионата Белоруссии

Нападающий минского клуба "Энергетик-БГУ" Илья Шкурин находится в сфере интересов московского "Спартака", утверждает "Прессбол" . В то же время переговоры о переходе 20-летнего футболиста ведет минское "Динамо".

Фото: ФК "Энергетик-БГУ"

Шкурин с 2016 года выступал за "Витебск", а в начале 2019-го перешел в "Энергетик-БГУ". За свой новый клуб форвард провел в чемпионате Белоруссии 23 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи.



В его активе 4 матча за молодежную сборную Белоруссии. Трансферная стоимость Шкурина оценивается в 200 тысяч евро.