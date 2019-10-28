Карпин: "Ростов" в чемпионской гонке — уже звучит смешно

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как относится к разговорам об участии донского клуба в чемпионской гонке. "Ростов" после 14 туров идет на 2-м месте. В 13-м туре команда Карпина со счетом 1:6 уступила "Зениту".

Фото: ФК "Ростов"