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Карпин: "Ростов" в чемпионской гонке — уже звучит смешно

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как относится к разговорам об участии донского клуба в чемпионской гонке. "Ростов" после 14 туров идет на 2-м месте. В 13-м туре команда Карпина со счетом 1:6 уступила "Зениту".
Фото: ФК "Ростов"
"Разговоры о чемпионской гонке досужие, я бы так это назвал. Это для журналистов прежде всего, болельщиков. Говорить, что "Ростов" в чемпионской гонке — по мне даже смешно звучит. Это сюрреалистично, и разговоров об этом вообще нет. Никто не верит. Футболисты, наверное, иногда смотрят в таблицу, к сожалению. Отсюда и такие результаты, например, как с "Зенитом".

Я считаю, знаю и понимаю, что пока рано нам думать о чемпионской гонке вообще, в принципе. В тот момент, когда мы подумали о чемпионской гонке, получилось то, что получилось с "Зенитом". Мы — команда. Кому-то может нравиться или не нравиться, мы обыкновенная команда. Когда все заряжены, когда все делают на 150% то, что должны делать, тогда, может быть — и то не факт — сможем чего-то добиться и побороться", — приводит слова Карпина Sport24, ссылаясь на эфир телеканала "Россия 24".


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Теги: Карпин Ростов
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