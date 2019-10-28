"У ЦСКА сзади просто кошмар. Новиков поставил против медленных защитников армейцев бегунков — сначала Сильвестра Игбуна, а затем заменил его на Клинтона Нжи. Камерунец в концовке вообще дважды убежал от оппонентов, как от стоячих. Мог оформить и дубль.
Но не думаю, что виноват в этом Виктор Гончаренко. Кого ему купили, из тех он и выбирает, а денег в команде нет. Особенно поражает меня Виктор Васин (правда, он не играл в воскресенье). Когда смотрю в его лицо, вижу одухотворенного дебила. А Гончаренко его до сборной России довел.
Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Вадим Карпов, сыгравшие против "Динамо", даже близко не Вирджилы ван Дейки. Но когда у них стало что-то получаться, руководство клуба посчитало, что стратегия работает и никого покупать не надо. А если и берет игроков, то только по дешевке. Вот и результат", — приводит слова Ловчева "Советский спорт".
Ловчев: смотря в лицо Васину, вижу одухотворенного дебила. А Гончаренко его до сборной довел
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев оценил поражение ЦСКА от "Динамо" (0:1) в 14-м туре Премьер-лиги и прокомментировал игру отдельных футболистов армейской команды.
Фото: "Советский спорт"
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