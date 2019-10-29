Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Пресс-служба РПЛ объявила имя лучшего тренера чемпионата по итогам октября. Им стал Сергей Семак, возглавляющий "Зенит".

? Сергей Семак – лучший тренер #РПЛ в октябре!



? Болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР единогласно выбрали наставника @zenit_spb



? После 14 туров сине-бело-голубые идут на первом месте с 32 очками#РПЛ #ТренерМесяца pic.twitter.com/slDgufdiwC — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019

Петербургский клуб под руководством Семака набрал 9 очков в 3 матчах в этом месяце и идет на первом месте в турнирной таблице.На звание лучшего тренера также претендовали Юрий Семин ("Локомотив"), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Миодраг Божович ("Крылья Советов") и Кирилл Новиков ("Динамо").