"Успех Аршавина на телевидении... А это успех, конечно. Посмотрите хотя бы на цитируемость. Это верный знак, кого слушают, и главное - кого воспринимают.
Успех; кого обсуждают? Очки Аршавина, конечно, интереснее и живее, чем нота, которую коллега Черданцев из последних сил тянет с июня 2008 года. Хотя эти очки - пластмасса.
Но хоть не фонограмма. Успех Аршавина в том, что он органичен. Это вообще самое главное всегда; кстати, успех Карпина и Радимова (Владислав, правда, как-то не увлекся, что жаль) ровно в том же самом. Но конкретно сейчас это непременное условие еще и в особой цене, потому что представляет собой все больший, уже отчаянный дефицит. Аршавин ничего не изображает. Он является собой.
Это и работает. Мало того, Андрей использует это как прием. Когда он говорит, продолжая разговор после затянувшегося прямого включения, - хорошо, что долго, у меня будет меньше времени опростоволоситься - это ведь то самое. Эй, вы что, думаете, перед вами ведущий? Студия? Да это же я. Просто я.
Тем не менее большой проблемой в перспективе является то, что Андрею совершенно все равно, как его используют. Так - окей, эдак - ну, ладно. Ему пока что по фигу. А весь вопрос в том, есть ли ему, что сказать. Это всегда самое интригующее. Не такая уж и диковина, что вот человек интересен, и ведет себя правильно, и на вопрос не теряется, но... вот самому ему это не нужно. Нечего сообщить urbi et orbi.
Или боится опростоволоситься. Поэтому и норм, что кто-то вот уже полторы минуты не может закончить предложение. Кстати, это тоже от того, что не хочется опростоволоситься. Просто у каждого свои реакции", - написал Уткин.
Уткин объяснил, почему Аршавин успешнее Черданцева на телевидении
Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился мнением о работе Андрея Аршавина на телевидении.
Фото: "Матч ТВ"
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