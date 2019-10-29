Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров объяснил, почему сравнил форварда "горожан" Маркуса Берга с деревом. Картинку с сосной и подписью Берг экс-футболист выложил в сториз Инстаграма в августе 2019 года.
"Да что ж она так всех зацепила! Рассказываю: я сидел в Краснодаре, погода — великолепная, сосна — красивая, и в каком-то эпизоде мне захотелось написать "Берг". Но это не значит, что я считаю его деревянным футболистом. Да, может, он не супертехничный, но я и сам был деревом, ха-ха. Так что не собирался никого обидеть. Я его оскорбил? Чем? Подписал красивую высокую сосну его именем — все. Он хороший футболист, играет в сборной Швеции, забил много голов. Но если бы мне пришлось выбирать между Бергом и Игнатьевым, я отдал бы предпочтение нашему молодому игроку", — цитирует Быстрова "Матч ТВ".
"Я и сам был деревом". Быстров объяснил, почему сравнил Берга с сосной
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