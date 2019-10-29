Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который сейчас находится без команды, рассказал о желании после окончания карьеры пойти в политику.
"Разговоров не было. Но я думаю об этом и как это делается. Такая мысль промелькнула. Мне интересно это. Попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А именно в политику пойти, углубиться в это, изучить все — чтобы потом тебе на все вопросы отвечать грамотно.
К какой партии мои взгляды ближе? Ни к какой. Я вообще за партиями не слежу. "Единая Россия", какая еще? ЛДПР — хорошая. Да нет, не слежу реально за этим. Никого не поддерживаю.
Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я еще поиграю в футбол сначала, параллельно буду изучать или что-то узнавать. И я не сказал, что точно. Возможно. Мне было бы это интересно.
Можно ли выучить как литературу и пойти в политику? Я думаю, можно. Почему нет? Если есть талант, можно. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это. Ты кайфанешь? Чтобы бедолаг, всех бедных. Давай в этом направлении я пойду… Ты будешь рад за меня?" — рассказал Тарасов в интервью Sports.ru.
Тарасов рассказал о желании пойти в Думу
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