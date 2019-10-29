Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, как поддерживает форму с московским "Динамо", и о том, что сходит с ума без футбола.
"Не разговаривал с "Динамо" по поводу контракта. Я вообще бесплатно тренируюсь, мне ничего не надо.
Сил много, здоровье есть, мотивация зашкаливает. Смотрю игры и меня изнутри прет. Дайте мне выйти на поле. Пусть кто-то возьмет меня и поверит. Такие мысли, реально разрывает. С ума схожу без футбола", — рассказал Тарасов в эфире программы "Всему Головин" на ютубе.
Предыдущие 9 лет Тарасов провел в составе "Локомотива".
Тарасов: пусть кто-то возьмет меня и поверит. С ума схожу без футбола
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