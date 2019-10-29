Бывший футболист сборной России Александр Панов рассказал, как отнесся к назначению Доменико Тедеско на должность главного тренера "Спартака". В 14-м туре красно-белые под руководством немецкого специалиста обыграли "Локомотив" (3:0).
"Мне сразу этот вариант понравился. Когда изучил всю информацию о Тедеско, понял: такой тренер и нужен "Спартаку". У него игроки понимают, для чего выходят на поле. Потому что много внимания уделяется тактике. И то, что для результата иногда лучше сыграть вторым номером, тоже нормально. Тренер не должен придумывать какие-то абстракции. Его задача — использовать по максимуму возможности имеющихся в распоряжении исполнителей. Тедеско это и сделал в дерби. При этом игра "Спартака" после перерыва смотрелась. Просто так мы мяч туда-сюда на чужой половине не катали.
Может ли Тедеско привести "Спартак" к чемпионству? В этом сезоне — вряд ли. Слишком много было потеряно, отставание от "Зенита" — 14 очков. Но войти в пятерку реально. А в следующем сезоне можно и на золото претендовать.
Негатива по-прежнему хватает. Когда я читал все эти интервью известных поклонников "Спартака", что, дескать, пригласили не того тренера, сильно расстраивался. Ну откуда такое неуважение к руководителям клуба? Там же, в офисе, не дураки сидят, ищут разные варианты… Раз остановили выбор на Тедеско, значит, для этого имелись основания. И для меня эти основания очевидны.
Я рад, что "Спартак" снова тренирует иностранец. На сегодняшний день сильных отечественных специалистов очень мало, а те, кто есть, заняты в других командах", — приводит слова Панова "Советский спорт".
Панов: откуда такое неуважение к руководителям "Спартака"? Там же, в офисе, не дураки сидят
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