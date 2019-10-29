Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как относится к вопросу о мотивации футболистов перед матчами.
"Дополнительная мотивация может быть против Карпина, может быть против Дзюбы, может быть против кого угодно, это их проблемы. Они так должны играть всегда, именно с точки зрения мотивации — выходить мотивированным на каждую игру, чтобы бороться на сто процентов. Это проблемы, я считаю, игроков.
Если какой-то игрок не выходит на матч мотивированным, это проблема не тренера. Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, на самое главное мероприятие, к которому он готовится всю неделю, может выйти немотивированным. Мне это никто не может объяснить. Как такое может быть в принципе? Если ты немотивированный, значит, не играй.
Слово "мотиватор" для меня звучит смешно. Психолог лучше звучит и правильнее. Давайте так: что значит "мотивация"? Смотивировать футболиста, который получает миллионы евро, чтобы он вышел на игру и принес победу? Это звучит смешно, согласитесь. Ему за это платят деньги — за то, чтобы он выиграл, а не за то, чтобы он тренировался. Тренироваться и я могу до сих пор. Играть не могу, а тренироваться могу. Чтобы смотивировать игрока обыграть другую команду, для этого нужен мотиватор? Это смешно", — приводит слова Карпина Sport24, ссылаясь на эфир телеканала "Россия 24".
Карпин: мотивация побеждать — это проблема не тренера, а игроков, которые получают миллионы евро
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