"Зенит" отреагировал на информацию об обысках в Петербурге

- В 2018 году дочерним обществом клуба – компанией "Зенит Арена" – завершенный строителями стадион был принят в эксплуатацию. Все замечания и недоработки, выявленные в процессе приёмки, были задокументированы. Концессионным соглашением между Клубом и городом определён механизм устранения недостатков и исполнения гарантийных обязательств. "Зенит Арена" совместно с городом и подрядчиками занимается их последовательным устранением в соответствии с намеченным планом и программой инвестиций.
Комментировать же события и договорённости между подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком в лице городской администрации, которые имели место на этапе строительства, мы не можем, так как не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками и строительства, — заявил "Чемпионату" пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко.
Напомним, что ранее журналисты сообщали, что обыски проходят в связи с уголовным делом по поводу хищений при обустройстве "Газпром Арены".
Источник: Идут обыски, связанные с делом о хищениях при строительстве стадиона "Зенита"
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Фото: osporte.online
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