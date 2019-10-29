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"Зенит" отреагировал на информацию об обысках в Петербурге

Петербургский клуб дал комментарий по поводу информации, что в городе проходят обыски, связанные со стадионом на Крестовском острове
Фото: osporte.online
- В 2018 году дочерним обществом клуба – компанией "Зенит Арена" – завершенный строителями стадион был принят в эксплуатацию. Все замечания и недоработки, выявленные в процессе приёмки, были задокументированы. Концессионным соглашением между Клубом и городом определён механизм устранения недостатков и исполнения гарантийных обязательств. "Зенит Арена" совместно с городом и подрядчиками занимается их последовательным устранением в соответствии с намеченным планом и программой инвестиций.

Комментировать же события и договорённости между подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком в лице городской администрации, которые имели место на этапе строительства, мы не можем, так как не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками и строительства, — заявил "Чемпионату" пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко.

Напомним, что ранее журналисты сообщали, что обыски проходят в связи с уголовным делом по поводу хищений при обустройстве "Газпром Арены".

Источник: Идут обыски, связанные с делом о хищениях при строительстве стадиона "Зенита"


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Теги: Зенит
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