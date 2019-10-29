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"За партиями не слежу, но интересно пойти в Госдуму". Тарасов - о Путине, Крыме, Бузовой и договорняке

Бывший хавбек "Локомотива" дал большое интервью: поделился, что сходит с ума без футбола, и прокомментировал слухи, будто он выгонял Бузову из квартиры с чеченцами
Фото: ФК "Локомотив"
Про Путина

- Откуда любовь к Путину? Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, майку я надел ты знаешь когда и после какого события. Три главные претензии назвать? Даже не хочу. Я его уважаю, поддерживаю. Этого достаточно. Зачем мне его критиковать?

21 миллион бедных в стране? А что, Путин виноват? Я считаю, что, безусловно, за всем он уследить не может чисто физически. И так много у него дел. Иногда думаю, как у него работа начинается, пытаюсь себе это спроецировать. Представляешь, какое у него количество головной боли, которая происходит? За всем невозможно уследить.

Про Крым

- Чего достиг Путин? Крым. Хорошо ли, что мы оттяпали кусок другой страны? А ты страдаешь как-то от этого? Я – нет. И почему ты считаешь, что это другая страна? Ты все знаешь и вот четко уверен, что Крым – это не наша страна?

Нарушили договор? Я скажу на своем примере: Тарасов получает три миллиона евро. Ты скажешь или кто-то другой так скажет. Ну я сижу и ржу над этим. Ты видел договор? Нет. Я тоже не видел. Но мне понравилось, что он сделал. Сказал и сделал.


Я говорю тебе за его человеческие качества. За его характер.

Про Госдуму

- Политика после завершения карьеры? Такая мысль промелькнула. Было бы интересно, если бы позвали в Госдуму. Попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А в политику пойти, углубиться, изучить все.

К какой партии ближе? Ни к какой. Я вообще за партиями не слежу. «Единая Россия», какая еще?

Я не говорю, что завтра пойду туда. Я еще поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. И я не сказал, что точно. Возможно. Мне было бы это интересно.

Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это. Ты кайфанешь? Чтобы бедолаг, всех бедных. В этом направлении я пойду… Ты будешь рад за меня?

Про отношение к геям

- Преследования геев в Чечне? Я тоже не люблю геев. И что? Выживают не выживают, я не знаю. Наверное, для кого-то это нормально.


Я не гомофоб, но как-то так. Не люблю. Со мной, может, и бывали в компании такие люди, но они сразу понимали, что эту тему не нужно затрагивать и обсуждать. Я не гомофоб. Я нормальный мужик.

Про самых сильных футболистов, с которыми играл

- Диарра. Для меня он был очень сильным футболистом, с ним комфортно было играть. Когда его взяли, я очень переживал, потому что понимал, кто приходит на мою позицию. Но при всём при этом он тренировался и показывал такую игру, что пришлось находить место нам двоим. Я получал тогда удовольствие. И он хороший человек.

Ещё Сычёв. По своей работоспособности и отношению к делу он – топ. Также Валера Климов. Я играл с ним в Томске, он большой профессионал и мастер. До сих пор дружу с ним.

Про единственный договорной матч в карьере

- В жизни была одна ситуация, но не буду говорить где. Я тогда играл и не понимал, что происходит с игроками. Молодой был, не понимал. Никто не бежит, ничего не делают. Я понимаю, что-то не то. Первый тайм заканчивается, я ухожу в раздевалку, и мне ребята по старше говорят: "Ты не пыхти особо, тут такая ситуация". Я сказал окей. Захожу в раздевалку, говорю, что нога болит и заменяюсь.


Реально, это первый и единственный раз. Может было и еще, но я о них не знал. Скрывать не буду. Я не боюсь, рассказал то, что касается меня. После первого тайма я ушел. Если бы мне предложили, я бы отказался. Деньги за ту игру мне не дали. Я не знаю, как это происходит. Мне было 18 лет, я не понимал такие вещи. Для меня это и сейчас дико

Про то, почему не договорился с "Локомотивом"

- Тренируюсь с зимы с "Динамо". Попросил, чтобы восстановиться. Отношение, конечно, очень по-домашнему. Мне это льстит. Приняли как дома.

Договориться с "Локомотивом"? Когда узнал, что не хотят оплачивать мне операцию, я понял, что о чём там вообще разговаривать. Я хотел попросить, чтобы меня оставили, пока я восстанавливаюсь. Понял, что не смысла говорить об этом.

Всего 12 тысяч евро? Это принцип. Не моя фраза была на встрече с болельщиками, что мы увидимся в суде (Тарасов говорит про речь генерального директора "Локо" Василия Кикнадзе - прим. Rusfootball.info). Я понял, что нужно видеться в суде.

О продолжении карьеры

- Сил дофига, здоровье есть, мотивация просто зашкаливает. Смотрю игры, не могу уже просто, меня прет - дайте мне выйти на поле. Кто-нибудь из команд в меня поверит. Схожу с ума без футбола.

У меня были до операции варианты уехать в арабские страны: Катар и Дубай. Из-за операции всё ушло до зимы. Ближе к декабрю вернусь к разговорам. Я готов поехать. Я не боюсь перемен.

Была заинтересованность, подходили к переговорам. Шёл разговор, но произошла в последнем матче травма. Из-за этого сошло всё на нет.

Про Ольгу Бузову

- Переписывал дом на маму, чтобы ничего не досталось Бузовой при разводе? Это не правда, у нас был брачный договор. Была ли история, что приезжал выселять её с чеченцами? Нет конечно! Я спокойно ушёл, оставил квартиру, сказал, живи пока, а потом я буду снимать, когда она найдёт, но пошла грязь. Машину забрал, когда посыпались оскорбления в адрес моей семьи.

Причина расставания в том, что Бузова не хотела детей? Одна из причин.

Полное интервью смотрите здесь.


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Теги: Тарасов Локомотив
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