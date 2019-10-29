"За партиями не слежу, но интересно пойти в Госдуму". Тарасов - о Путине, Крыме, Бузовой и договорняке

Бывший хавбек "Локомотива" дал большое интервью: поделился, что сходит с ума без футбола, и прокомментировал слухи, будто он выгонял Бузову из квартиры с чеченцами

Фото: ФК "Локомотив"