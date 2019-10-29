- Суперкубок УЕФА на "Казань-Арене" – это примерно тот же размах, как матч чемпионата мира, тот же эффект. Мы все помним, что это был настоящий праздник не только для города или республики – для всей страны.
Во время чемпионата мира "Рубином" интересовались СМИ со всего мира, хотели попасть на базу, изучить инфраструктуру, как у нас все устроено. Это хорошая имиджевая реклама для клуба и города, а для болельщиков – праздник и возможность, далеко не выезжая, посмотреть матч сильнейших клубов Европы.
Думаю, шансы хорошие. Все-таки в Казани уже накоплен богатый опыт по проведению спортивных событий мирового масштаба. И проведение здесь в прошлом году чемпионата мира, конечно, конкурентное преимущество перед остальными городами, - приводит ТАСС слова генерального директора.
Гендиректор "Рубина": заявка на Суперкубок УЕФА? Шансы хорошие
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал подачу заявки на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году.
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