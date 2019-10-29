- Ему было обидно, и он нашёл, на кого слить эту обиду. Я полагаю, что это не так, ибо я сомневаюсь, что Каррере было так интересно идти увольнять водителя автобуса. Почему тогда водитель автобуса не сказал причину, за что его мог уволить Каррера? Не просто же так пришёл и сказал: "Уходи — и всё".
Каррера на него кричал? Когда ты опаздываешь на матч, где всё расписано, то человек начал нервничать и где-то на эмоциях выражал свои мысли. Что это был за матч? ЦСКА — "Спартак" — куда мы пришли за "золотом", — рассказал Фетисов в интервью каналу "У Кузьмича".
Переводчик Карреры прокомментировал конфликт Массимо и водителя автобуса
Артём Фетисов, работавший переводчиком Массимо Карреры, когда он занимал пост рулевого в "Спартаке", сомневается, что итальянский специалист увольнял водителя Терентьева.
Фото: ФК "Спартак"
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