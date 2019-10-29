Переводчик Карреры прокомментировал конфликт Массимо и водителя автобуса

Артём Фетисов, работавший переводчиком Массимо Карреры, когда он занимал пост рулевого в "Спартаке", сомневается, что итальянский специалист увольнял водителя Терентьева.

Фото: ФК "Спартак"