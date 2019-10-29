Орлов: спасибо "Спартаку", что подготовил Дзюбу для "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов поблагодарил "Спартак" за воспитание нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы и рассказал о продлении контракта форварда с петербургским клубом.

Фото: zvezda-fc.ru