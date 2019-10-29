- Думаю, Дзюба будет просить контракт 3+1. Если дадут, это будет правильно. Ну и, конечно, с повышением зарплаты. Он — номер один в России. Почему нет-то? Ну и в «Спартаке» кто-то должен одуматься и сказать: «Тема, ты спартаковец». Наверное, эта школа должна гордиться им. Спасибо «Спартаку», что он подготовил Дзюбу для «Зенита», - приводит слова Орлова Sport24.
Дзюба, являющийся воспитанником "Спартака", перешёл из московской команды в "Зенит" летом 2015 года на правах свободного агента.
Орлов: спасибо "Спартаку", что подготовил Дзюбу для "Зенита"
Известный комментатор Геннадий Орлов поблагодарил "Спартак" за воспитание нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы и рассказал о продлении контракта форварда с петербургским клубом.
Фото: zvezda-fc.ru
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