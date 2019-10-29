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Х. Ларссон: Джордану очень нравится в Москве, даже собаку перевёз

Бывший футболист сборной Швеции "Селтика" и "Барселоны", отец нападающего "Спартака" Хенрик Ларссон рассказал об адаптации Джордана к жизни в России.

"Я доволен его выступлением в матче с „Локомотивом“, он вошёл в игру с 53-й минуты и забил два мяча. Игроку, который выходит на замену, очень важно сразу нащупать ритм игры, и Джордану это удалось. Я очень счастлив за него! Он знал, что мы с его мамой и сестрой присутствуем на трибуне. Для любого игрока здорово, когда семья его поддерживает.

Когда футболист переезжает в другую страну, приходится непросто. Сначала тебе приходится жить в отеле — это не дом, в нём нет чувства уюта. Но недавно Джордан и его девушка нашли жильё, которое они теперь могут называть домом. Ему здесь нравится. Они обживаются потихоньку, даже собаку перевезли. Джордану очень нравится в Москве", — цитирует Ларссона Чемпионат со ссылкой на официальный Youtube-канал «Спартака».

Джордан Ларссон перешёл в "Спартак" летом этого года и забил за клуб 4 мяча, в том числе оформив дубль в игре 14-го тура РПЛ с "Локомотивом".


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Теги: Ларссон Спартак
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