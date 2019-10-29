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Вилков рассудит "Зенит" и ЦСКА

Стали известны имена арбитров, которые обслужат матчи 15-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Стали известны имена арбитров, которые обслужат матчи 15-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.

Система видеопомощи арбитрам будет задействована на двух центральных играх тура: между "Зенитом" и ЦСКА, а также "Краснодаром" и "Ростовом".

"Динамо" - "Ахмат": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты - Алексей Стипиди (Краснодар), Роман Милюченко (Санкт-Петербург).

"Уфа" - "Локомотив": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты - Егор Болховитин (Ленинградская область), Наиль Сейфетдинов (Казань).

"Сочи" - "Тамбов": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

"Зенит" - ЦСКА: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты - Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Сергей Карасев (Москва).

"Краснодар" - "Ростов": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); ВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР - Алексей Матюнин (Москва).

"Урал" - "Оренбург": судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты - Андрей Болотенков (Москва), Денис Березнов (Москва).

"Крылья Советов" - "Рубин": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты - Николай Богач (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск).

"Спартак" - "Арсенал": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск).

Главный арбитр центрального матча тура Михаил Вилков отработал в этом сезоне в поле 7 матчей РПЛ, показав в них 36 жёлтых карточек, 1 красную и назначив 3 пенальти.


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Теги: Вилков Зенит ЦСКА
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