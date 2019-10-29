Бывший футболист сборной Швеции "Селтика" и "Барселоны", отец нападающего "Спартака" Хенрик Ларссон рассказал о причинах перехода своего сына Джордана в "Спартак".
"Здесь можно выделить два фактора: Российская Премьер-Лига — серьёзный турнир, в том числе по европейским меркам. Его уровень постоянно растёт. Второй фактор — финансовый. Если вы хотите привлечь игрока высокого уровня, ему нужно платить соответствующим образом. В случае с сыном деньги "Спартака" сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ. Мы с ним считаем, что местная лига очень интересная. В этом сезоне я смотрю практически все игры "Спартака" и могу отметить, что интенсивность игры, физическая составляющая очень высоки. В будущем Джордану это поможет", — цитирует Ларссона-старшего Чемпионат со ссылкой на официальный Youtube-канал «Спартака».
Джордан Ларссон перешёл в "Спартак" летом этого года и забил за клуб 4 мяча, в том числе оформив дубль в игре 14-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Х. Ларссон: мы с Джорданом считаем РПЛ интересной лигой. Деньги "Спартака" тоже сыграли роль
Бывший футболист сборной Швеции "Селтика" и "Барселоны", отец нападающего "Спартака" Хенрик Ларссон рассказал о причинах перехода своего сына Джордана в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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