Х. Ларссон: мы с Джорданом считаем РПЛ интересной лигой. Деньги "Спартака" тоже сыграли роль

Бывший футболист сборной Швеции "Селтика" и "Барселоны", отец нападающего "Спартака" Хенрик Ларссон рассказал о причинах перехода своего сына Джордана в "Спартак".

Фото: ФК "Спартак"