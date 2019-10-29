Прогулка «Зенита» и неудобный соперник для ЦСКА. Сегодня стартует 1/8 Кубка

«Урал» - «Арсенал»
Среда, 17:00. Матч Премьер
Среда, 17:00. Матч Премьер
Дела у обеих команд настолько средне, что Кубком даже нет смысла жертвовать - всё равно никаких реальных задач (кроме держаться подальше от зоны стыков в случае с «Арсеналом») в лиге, скорее всего, и не будет. Между группой лидеров и остальной турнирной стаей слишком большой разлом, а шестое место (как раз на нём «Урал») почти наверняка скоро отойдёт возрождающемуся «Спартаку».
Екатеринбург красно-белым борьбу навяжет вряд ли, а в Европу хочет давно, как и победить в Кубке. Это лишь «Арсенал» после исторического «Нефтчи» дальше родного чемпионата ездить, наверное, и не захочет. В любом случае заруба, вероятнее всего, будет серьёзная, как и в полуфинале прошлого года. Для гармонии не хватает только Мирзова, который обижался из-за оскорблений Ильина на расовой почве прошедшей весной.
«Ахмат» - «Луч»
Среда, 18:00. Матч Футбол 2
Среда, 18:00. Матч Футбол 2
С одной стороны, Шалимову полезен каждый матч, чтобы попробовать с недавно возглавленной командой что-нибудь новое, с другой, основная тренерская работа состоится в любом случае в зимний перерыв, а сейчас «Ахмату» вообще не до чего, кроме желания отодвинуться от зоны прямого вылета.
«Луч» будет лишён своего главного козыря (перелётных нагрузок для соперника), поэтому почти всё зависит от желания и настроения «Ахмата». Если Грозный, прошедший другую дальневосточную команду СКА, отнесётся к турниру серьёзно, представителям ФНЛ будет очень тяжело.
Впрочем, на руку гостям может сыграть смена наставника - почти две недели назад Рустем Хузин покинул пост главного тренера «Луча», а исполняет обязанности на данный момент Александр Ушахин.
«Нижний Новгород» - «Шинник»
Среда, 19:00. Интернет-трансляция
Среда, 19:00. Интернет-трансляция
В ФНЛ команды идут на почтительном расстоянии от группы лидеров, которые борются за переходную зону, поэтому для них это прекрасный повод пошуметь - похоже, других шансов отличиться по ходу сезона не будет.
Впрочем, обычно кто-то в таких случаях смотрит в сторону, как бы поскорее сбросить эту обузу формата плей-офф. Недавний пример курского «Авангарда», пробившегося в финал из ФНЛ, вдохновляет, увы, не всех. Правда, на этот раз сомнений в мотивации команд минимум.
Особенно в случае с «Нижним». Роберт Евдокимов возглавил команду совсем недавно (сменил Черышева), так что распределять силы и делить матчи на важные и нет ему пока рановато.
ЦСКА - «Уфа»
Среда, 19:00. Матч ТВ
Среда, 19:00. Матч ТВ
Вот уж кто будет рад максимально безболезненно распрощаться с Кубком и больше в него возвращаться! ЦСКА в ужасном состоянии - теряет очки направо и налево, в том числе из-за хронической усталости. Лучшей помощи в такой ситуации, чем минус второсортный турнир, не придумать.
Правда, в этом году Гончаренко ответственно отнесся к 1/16 и выставил в Осетии состав, близкий к основному. Так что насчёт мотивации красно-синих всё не так очевидно. Как и с многострадальной «Уфой», не так давно отобравшей очки у «армейцев», но тут же исторически влетевшей «Тамбову».
Башкирцы в последнее время регулярно портят москвичам настроение. Весной они, спасаясь от вылета, притормозили ЦСКА, отыгравшись в гостях с 0:2, а в этом месяце не дали красно-синим победить в Уфе.
«Зенит» - «Томь»
Среда, 20:00. Матч Премьер
Среда, 20:00. Матч Премьер
На бумаге шансов у сибиряков действительно почти нет, что в довольно мягкой форме заметил главный тренер хозяев Сергей Семак. «Зенит» играет дома, у него достаточно глубокий состав, чтобы команда не провисала в свежести, а коллективное состояние должно быть отличным, несмотря на поражение в «Лейпциге».
Понятно, что «Томь» не сдастся просто, но даже дьявольского желания может не хватить, чтобы нивелировать класс. Семак наверняка будет давать шанс резерву (тому же Маку, который спас игру против «Енисея» в 1/16), поэтому с мотивацией проблем у фаворита возникнуть не должно.
«Оренбург» - «Химки»
Четверг, 16:00. Матч Премьер
Четверг, 16:00. Матч Премьер
Наверное, единственный случай на данном этапе, когда представитель ФНЛ выглядит более предпочтительным кандидатом на следующую стадию. Есть серьёзные основания полагать, что Оренбургу сейчас не до Кубка, потому как слишком многое упущено было на старте: без лишней нагрузки весной (особенно это важно, если учесть изменившийся в прошлом году формат турнира) команда Федотова проживет точно.
С другой стороны, сколько раз мы уже списывали этот не самый яркий, но боевой коллектив со счетов? Может быть, команда, учитывая очень неплохие результаты последних недель, и не смотрит в таблицу и настраивается на борьбу.
«Спартак» - «Ростов»
Четверг, 19:30. Матч ТВ
Четверг, 19:30. Матч ТВ
Не успел улечься шум после чудесного уничтожения «Локомотива», как Тедеско ждёт следующее испытание российского футбола, причём нисколько не проще. Игровые принципы, очевидно, будут применены те же, но «Ростов» не получится сделать так просто - южане не играют в еврокубках и будут в таком же физическом состоянии, как и «Спартак».
Противостояние Валерия Карпина и Народной команды всегда интересно, особенно сейчас, когда специалист выше бывшего клуба в таблице. На старте сезона «Спартак» бывал в Ростове, но тогда избежал поражения благодаря арбитрам и Максименко в раме.
Здесь наконец-то никаких разговоров про недостаток мотивации. Одна вывеска решает всё, а для Попова, Еременко и главного тренера игра будет даже принципиальнее необходимого.
«Торпедо» - «Балтика»
Четверг, 19:30. Матч Футбол 2
Четверг, 19:30. Матч Футбол 2
Эта не элитная пара выглядит куда более жизнеутверждающее, чем борьба между ярославцами и представителями Нижнего Новгорода. Дерзкая «Балтика» уже отправила спокойно готовиться к «Атлетико» и «Ювентусу» московский «Локомотив», а «Торпедо» сразу после ПФЛ и с тренером-дебютантом лидирует в своей лиге.
Особый колорит встречи придаёт аутентичная арена имени Стрельцова, но кто обратит на неё внимание, когда параллельно Карпин в очередной раз умывает «Спартак»? Только те фанаты красно-белых, что не смогли отправиться на выезд, а футбол могут смотреть только вживую.
Москвичи, может, и лидируют, но форма у «Балтики» тоже совсем не плохая. После ужасного старта команда Калешина исправилась и уже обновила клубный рекорд - Калининград идёт без поражений уже 16 матчей.