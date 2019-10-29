Как стало известно Sport24, "Урал" заинтересован в услугах армянского полузащитника ереванского "Пюника" Эрика Варданяна.
Летом футболист мог оказаться в московском "Локомотиве", но трансфер сорвался в последний момент.
21-летний атакующий хавбек в составе "Пюника" в общей сложности провел 69 матчей, забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач. В активе Варданяна три матча и один гол за сборную Армении.
"Урал" интересуется полузащитником "Пюника" Варданяном
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