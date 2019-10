"Больше нет никаких вопросов. Нашей дочери 10 лет, а не 11". Тарасова ответила бывшему мужу

View this post on Instagram

Уважаемый, Дмитрий Алексеевич, в связи с Вашим душераздирающим постом у меня возникло несколько вопросов??.1) Где обещанное разрешение на выезд ребенка, которое я прошу с января 2019 года? 2) Где свидетельство о рождении, которое я умоляла Вас вернуть после поездки в Турцию? Мне пришлось его восстанавливать, а старое до сих пор у Вас. 3) Мой телефон включен 24/7, причем отдельный номер. У ребенка нет телефона и Вам известно почему. Не прочитала смс? Так позвонили бы? . 4) Как наш ребенок в результате отметил юбилей (не считая семейного праздника), и как сильно хотел отметить его в Греции на сборах? Поездка была оплачена и спланирована за полгода. Расскажите, как Ангелина плакала неделю из-за сорванных по Вашей вине планов. Деньги нам не вернули. 5) Вы не забыли, как я проиграла Вам суд, и мне назначили фиксированную сумму по Вашему желанию. Далеко не 25%, положенных по закону РФ. 6) Как часто Вы встречались и встречаетесь с Линой? Вы же в обязательном порядке делали совместные фото, так продемонстрируйте "толстый" альбом. Я никогда не препятствовала Вашему общению с дочерью, но Вы "строили свою любовь"?. Зачем Вы страдали целых 8 лет и не обратились по данному вопросу в суд значительно раньше? 7) Вы действительно не знаете кем я работаю? Прежде всего, мамой и папой, а уже потом зарабатываю деньги в сфере покупки, продажи и аренды недвижимости. Я продала 3 СВОИХ квартиры за эти годы. Суду предоставили эту информацию. P.S. После того, как Вы ответите, будет любопытно, совпадут ли ответы сейчас с теми, которые я сохранила в наших с Вами захватывающих мобильных диалогах. P.P.S. Прошу заметить, в суд подаю не я, а Вы, мешая мне спокойно и качественно заниматься воспитанием нашей дочери, вкладывая в ее развитие свои и Ваши финансы. Это лишь часть вопросов, которые накопились за 9 лет. Я уверена, будучи талантливым футболистом и настоящим профессионалом, Вы найдете работу в хорошем клубе?. Мы в Вас верим! Двери в наш дом всегда для Вас открыты. P.P.P.S. С какой любовью Ангелина относится к папе, бабушке, тёте, братьям и сестрам, Вы смогли убедиться на единственном совместном отдыхе с ней.