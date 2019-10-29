"Больше нет никаких вопросов. Нашей дочери 10 лет, а не 11". Тарасова ответила бывшему мужу

Оксана Тарасова, бывшая жена экс-полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова ответила мужу, который накануне в интервью рассказал, что не общается с дочерью, а также в Инстаграме обвинил Оксану во лжи.

"Уважаемый, Дмитрий Алексеевич, в связи с вашим душераздирающим постом у меня возникло несколько вопросов.Где обещанное разрешение на выезд ребенка, которое я прошу с января 2019 года? Где свидетельство о рождении, которое я умоляла вас вернуть после поездки в Турцию? Мне пришлось его восстанавливать, а старое до сих пор у вас. Мой телефон включен 24/7, причем отдельный номер. У ребенка нет телефона и вам известно почему. Не прочитала смс? Так позвонили бы (смеется). Как наш ребенок в результате отметил юбилей (не считая семейного праздника), и как сильно хотел отметить его в Греции на сборах? Поездка была оплачена и спланирована за полгода. Расскажите, как Ангелина плакала неделю из-за сорванных по вашей вине планов. Деньги нам не вернули.Вы не забыли, как я проиграла вам суд, и мне назначили фиксированную сумму по вашему желанию. Далеко не 25%, положенных по закону РФ. Как часто вы встречались и встречаетесь с Линой? Вы же в обязательном порядке делали совместные фото, так продемонстрируйте "толстый" альбом. Я никогда не препятствовала вашему общению с дочерью, но вы "строили свою любовь". Зачем вы страдали целых 8 лет и не обратились по данному вопросу в суд значительно раньше?Вы действительно не знаете кем я работаю? Прежде всего, мамой и папой, а уже потом зарабатываю деньги в сфере покупки, продажи и аренды недвижимости. Я продала 3 своих квартиры за эти годы. Суду предоставили эту информацию.P. S. После того, как вы ответите, будет любопытно, совпадут ли ответы сейчас с теми, которые я сохранила в наших с вами захватывающих мобильных диалогах. Прошу заметить, в суд подаю не я, а вы, мешая мне спокойно и качественно заниматься воспитанием нашей дочери, вкладывая в ее развитие свои и ваши финансы. Это лишь часть вопросов, которые накопились за 9 лет.Я уверена, будучи талантливым футболистом и настоящим профессионалом, вы найдете работу в хорошем клубе. Мы в вас верим! Двери в наш дом всегда для вас открыты. С какой любовью Ангелина относится к папе, бабушке, тете, братьям и сестрам, вы смогли убедиться на единственном совместном отдыхе с ней", — написала Оксана.Позже Оксана Тарасова опубликовала еще один пост, в котором отметила, что Дмитрий Тарасов не знает, сколько лет дочери."После этого шедеврального интервью каналу ВсемуГоловин в ютубе у меня больше нет вообще никаких вопросов. P. S. нашей дочери 10 лет (18.06.2009), а не 11, как несколько раз было упомянуто", — отметила Тарасова.