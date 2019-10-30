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Зе Луиш рассказал о самом ярком воспоминании в "Спартаке"

Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш рассказал о самом лучшем воспоминании о красно-белых. Ныне форвард сборной Кабо-Верде выступает за "Порту".

"Самое яркое… это конец матча, по итогам которого мы стали чемпионами [в сезоне 2016/17]. Когда я увидел, как болельщики хлынули на поле, это был особенный момент, невероятный. Мы, игроки, осчастливили столько людей. Прекрасное чувство. Нереальные ощущения", — цитирует Зе Луиша пресс-служба УЕФА.

Также футболист рассказал, с кем общается из бывших одноклубников, а также признался, что болеет за "Спартак".

"Дружу с Луисом Адриано, который сейчас в "Палмейрасе". Мы с ним на связи. И с Айртоном. Он мой хороший друг, тоже играл в Португалии. Больше всего общался с Ромуло, мы с ним крепко сдружились. Переписываемся в чатах. Нет возможности часто видеться как друзья, но связь поддерживаем.

Я болею за "Спартак", слежу за его успехами. В курсе новостей, результатов, всегда смотрю игры "Спартака", когда могу. Мне очень нравится этот клуб", — рассказал Зе Луиш.

В "Спартаке" Зе Луиш играл с 2015 по 2019 года, став с красно-белыми чемпионом России в сезоне-2016/17, обладателем Суперкубка России и бронзовым призером в сезоне-2017/18. На его счету 109 матчей за "Спартак", 35 голов и 23 результативные передачи.


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Теги: Зе Луиш Спартак
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