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"Ахмат" оштрафовали на 40 тысяч рублей за использование системы оповещения для поддержки команды

КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 130 тысяч рублей по итогам матча 14-го тура РПЛ против "Спартака" (0:3).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца, за скандирование оскорбительных выражений "Локомотив" оштрафован на 50 тысяч, а за использование пиротехники — на 80 тысяч.

"Спартак" за оскорбительные скандирования получил штраф размером 80 тысяч, а за использование болельщиками пиротехники красно-белые оштрафованы на 20 тысяч.

КДК оштрафовал исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Кирилла Новикова на 20 тысяч за выход за пределы технической зоны в матче с ЦСКА (1:0).

"За такое же нарушение личные штрафы по 10 тысяч рублей получили переводчики обеих команд. Также за скандирование болельщиками обоих клубов оскорбительных выражений "Динамо" оштрафован на 70 тысяч рублей, а ЦСКА — на 60 тысяч рублей", — рассказал Григорьянц.

"Ахмат" обязали выплатить штраф в 40 тысяч за использование системы оповещения на стадионе для поддержки команды в домашнем матче с "Арсеналом" (1:1).

По итогам матча "Рубин" - "Урал" (0:0) оба клуба оштрафованы за то, что болельщики команд скандировали оскорбления в адрес прекратившего существование "Амкара". За это "Урал" оштрафован на 10 тысяч, а "Рубин" — на 20 тысяч. Также болельщики казанской команды зажгли две петарды, за это "Рубин" получил штраф размером 20 тысяч.


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Теги: Ахмат
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