Флореску: Черчесов - очень хороший человек, он все говорил мне в лицо

Бывший игрок "Динамо" Джордже Флореску вспомнил о своих выступлениях за московский клуб, рассказав об отношениях с Игорем Денисовым, Станиславом Черчесовым и Даном Петреску.



Фото: УЕФА