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Флореску: Черчесов - очень хороший человек, он все говорил мне в лицо

Бывший игрок "Динамо" Джордже Флореску вспомнил о своих выступлениях за московский клуб, рассказав об отношениях с Игорем Денисовым, Станиславом Черчесовым и Даном Петреску.
Фото: УЕФА
— Для меня переход в "Динамо" был очень большим шагом в плане карьеры. Этот клуб — самый значимый коллектив, за который я выступал за свою жизнь. Точно топ.

— Но при этом проявить себя Флореску так и не дали. Три матча за все время — это очень мало.

— Провел очень мало времени, согласен. Но тогда у бело-голубых было очень много футболистов в обойме. Я только перешел в стан "Динамо", на сборах выходил в составе, меня наигрывали. А потом начались проблемы у «Анжи», москвичи забрали себе сразу шесть исполнителей из Махачкалы. Среди них был и Игорь Денисов — мой прямой конкурент. Экс-капитан сборной России. Понятно, что ставка была сделана на него, он очень сильный футболист.

— Были ли в команде проблемы из-за Игоря? Денисов очень сложный человек.

— Нет. У нас не было никаких проблем. Знаю, что он сложный человек, но у них с Петреску не было никаких конфликтов, были нормальные рабочие отношения. Не знаю, что там случилось уже потом, меня в то время уже не было в команде.

— Почему Петреску не мог вас выпускать на поле хотя бы на замену? Два румына не могли найти общий язык?

— Это очень сложный вопрос, который я часто задавал сам себе. Но ответа я для себя не нахожу. Не знаю, что там у тренера было в голове.

— Но у вас были какие-то разговоры на данную тему с главным тренером? Как-то он объяснял свою позицию?

— Нет. Я вот считаю, что это, скорее, Петреску сложный человек, чем Денисов.

— С какими ощущениями уходили из "Динамо"?

— В конце сезона уволили Петреску, главным тренером стал Станислав Черчесов. Он мне дал шанс, я вышел на поле в последней встрече сезона против московского "Спартака". И знаете, я смог забить. "Динамо" повело со счетом 2:0, но победный счет удержать не смогли, красно-белые смогли трижды поразить наши ворота. Но свой шанс я получил. Черчесов мне тогда сказал, что пусть у тебя и закончился контракт, но приезжай в расположение клуба после отпуска. Рассчитывал на меня. Я приехал, меня поставили даже в состав в первом контрольном матче. Все шло хорошо, но "Динамо" подписало хавбека бельгийского "Стандарда" Вильяма Венкера. После этого мне сказали: "Извини, но мы не можем тебя подписать, так как мест для иностранцев у нас не осталось". Черчесов сказал мне это прямо в лицо, добавив, что он очень хотел меня оставить в команде, но не все зависело от него.

— Мог ли ты тогда представить, что спустя небольшое количество времени Станислав Саламович станет для России практически национальным героем?

— Конечно. Он очень хороший тренер и человек. Ты это чувствуешь, находясь рядом с ним. Мы с ним так же сидели, как сейчас с вами, в кафе, и он мне в лицо рассказал о той ситуации, которая произошла, объяснил без всяких увиливаний, что "Динамо" не может меня подписать. Я люблю таких людей, такой подход, когда от тебя ничего не скрывают. Понятно, что когда-то что-то получается, а когда-то нет. Но человек всегда должен оставаться человеком, — цитирует Флореску News.ru.


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Теги: Флореску Динамо Черчесов Сборная России
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