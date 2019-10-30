Широков рассказал, в чем заключался его конфликт с Хохловым

Экс-футболист сборной России Роман Широков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером "Динамо" Дмитрием Хохловым.— Смотрите: я считаю, что клуб определяет новичков. И он же берет тренера. Клуб должен выбрать модель, и под определенную систему пригласить тренера, и подписать футболистов. Иначе никак. Иначе каждый следующий тренер будет говорить, чтобы ему взяли других игроков. А тех куда девать? И так по кругу все будет идти. Вспомните, у того же «Зенита» был недавно момент, когда ему пришлось кучу людей отправлять по арендам. Так не должно быть.