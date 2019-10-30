Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего "Краснодара" Маркуса Берга, которую тот получил в матче 14-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:1).
Берг на 80-й минуте игры получил прямую красную карточку за фол на Даниэле Мишкиче.
"КДК принял решение отменить ошибочную красную карточку футболиста "Краснодара" Маркуса Берга на основании заключения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС", - цитирует Григорьянца ТАСС.
КДК отменил красную карточку Берга в матче с "Оренбургом"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»