КДК РФС дисквалифицировал трех футболистов на шесть матчей по итогам массовой драки, произошедшей во время игры 14-го тура молодежного первенства "Ахмат" - "Арсенал" (1:3).
В конце первого тайма при счете 2:1 в пользу туляков на поле произошла массовая драка, вспыхнувшая после жесткого фола на футболисте грозненцев. У молодежной команды "Ахмата" красные карточки получили Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов, а у "Арсенала" удалили Никиту Мельникова.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца, за драку каждый из этих футболистов дисквалифицирован на шесть матчей.
КДК дисквалифицировал трех футболистов на шесть матчей за драку в Грозном
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