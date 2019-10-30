Широков: наверняка у Черчесова есть желание доказать, что он может добиться успеха со "Спартаком"

Экс-полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Широков поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером красно-белых.— Если он будет выигрывать, примут. Хотя тот же Кононов победил вначале в нескольких матчах, но болельщикам что-то не нравилось. Они хотели спартаковского футбола, а его не было. Впрочем, в "Спартаке" всегда так будет.— Кто-то будет доволен, кто-то — нет. Но если у "Спартака" будет серия побед, все устаканится.— Вот тоже. Контракт Черчесова с РФС истекает через полгода. Если вы его хотите, то зачем подписываете контракт с другим тренером на 2,5 года? Да еще и на такие деньги.— Думаю, да. Наверняка у него есть желание доказать, что он может добиться успеха со "Спартаком". Да и для остальных будет интересно — что собой представляет Черчесов и его штаб. Играть с Кипром и побеждать его — это одно, а постоянно работать под таким прессом совсем другое. У него был опыт с "Динамо", с которым он мог взять золото, но не сложилось. Наверное, Черчесов сделал какие-то выводы.