В матче 1\8 финала Кубка России "Ахмат" обыграл "Луч" со счетом 5:1.
Кубок России
1/8 финала
Голы: Мбенг, 11, Анхель, 21, Саламатов, 54, Михалак, 64, Глушаков, 67, 78
"Ахмат": Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Харин, Швец, Гащенков, Михалак (Кадыров, 74), Иванов (Глушаков, 56), Бериша (Митришев, 57), Мбенг.
"Луч": Ребров, Абазов, Степанец, Ботака, Марущак, Кротов, Пономаренко, Саламатов, Гордиенко (Катрич, 46), Носов (Квеквескири, 60), Кутьин (Алиев, 46).
Предупреждения: Ботака, 22, Саламатов, 25, Швец, 29, Пономаренко, 45, Анхель, 53, Абазов, 58, Гащенков, 74
"Ахмат" разгромил "Луч" со счетом 5:1
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