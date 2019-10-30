Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу клуба в 1/8 финала Кубка России над тульским "Арсеналом".
"Да, мы вышли в 1/4 финала, но еще играть и играть, чтобы пройти дальше. "Урал" от матча к матчу двигается, ждем следующего соперника. Задача — выигрывать от матча к матчу, будем стараться, чтобы нам все хватило.
Хороший матч был, с "Арсеналом" у нас всегда получаются тяжелые игры. Конечно, нам было очень тяжело, потому что играли в меньшинстве", - цитирует Иванова Sport24.ru.
Иванов: да, мы вышли в 1/4 финала, но еще играть и играть, чтобы пройти дальше
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»